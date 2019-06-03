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«Умер у меня на руках»: очевидец о гибели бывшего спецназовца в Подмосковье 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Фото: Telegram-канал «WarGonzo»
Ранее Следственным комитетом по Московской области было возбуждено уголовное дело по факту убийства молодого человека.
Очевидцы убийства бывшего спецназовца в Подмосковье пытались спасти его до приезда скорой помощи.
Один из случайных свидетелей рассказала «Звезде» о последних минутах жизни молодого человека.
Мужчина вспомнил, что в разгар драки прозвучало несколько выстрелов, после чего агрессивная толпа разбежалась и на месте остался один пострадавший.
Он пытался звать на помощь, но упал, сделав несколько шагов.
«Я сидел на лавочке и все произошло за считанные секунды. Какая-то толпа била двух ребят. Парень просто хотел разнять. Он потом пошел в нашу сторону и просто упал. Мы подбежали и увидели, что у него в руке был пистолет. Люди просто встали и боялись подойти, так как у человека палец был на курке. Я подошел, пнул ногой оружие подальше и попытался оказать помощь, но он умер у меня на руках. Он пытался вдохнуть, но к сожалению, такая ситуация произошла и так получилось», — рассказал очевидец трагедии Федор Соколов.
Расследованием убийства занимается Следственный комитета по Московской области, сотрудники которого уже возбудил по факту трагедии уголовное дело. Следователи устанавливают всех участников ночной драки и опрашивают свидетелей.
Погибшего молодого человека звали Никита. Он был бойцом спецназа и несколько раз бывал в командировках в Сирии.
Молодой человек отличался патриотическими взглядами и твердыми представлениями о чести.
Он отслужил четыре года, его последний контракт завершился полгода назад. Подробности трагедии выясняются.
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Происшествия , Криминал
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