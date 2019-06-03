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Очевидец рассказал о гибели спецназовца в Подмосковье 

Рамблер 47 минут назад
Телеканал «Звезда» отыскал очевидца трагедии в посёлке Путилково, где в драке погиб боец спецназа ГРУ Никита Белянкин. Случайный свидетель потасовки пытался спасти раненого военнослужащего.
По словам мужчины, имя которого не называется, во время того, как толпа молодых людей избивала двух мужчин, он сидел на лавочке. Внезапно появился «парень, который хотел просто разнять».
«Он потом пошел в нашу сторону и упал. Мы подбежали и увидели, что у него в руке был пистолет», — отмечает очевидец.
Мужчина подчёркивает, что свидетели трагедии не решались подойти к раненому из-за того, что «как у человека палец был на курке».
«Я подошел, пнул ногой оружие подальше и попытался оказать помощь, но он умер у меня на руках», — заявил мужчина.
Раннее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства 35-летнего «местного жителя» Красногорского района Подмосковья. По данным СМИ, погибшим оказался 35-летний ефрейтор спецназа ГРУ Никита Белянкин.
Военнослужащий попытался остановить толпу молодых людей, избивавших двух мужчин. В результате Белянкин получил смертельное ножевое ранение. Отмечается, что погибший участвовал в боевых действиях российской армии в Сирии, был отмечен наградами. Из Минобороны уволился по собственному желанию 10 месяцев назад, в общей сложности прослужив по контракту разведчиком 4 года.
Комментарии445
Происшествия , Видео , Криминал , Министерство обороны , ГРУ , СКР , ТК "Звезда" , Московская область
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