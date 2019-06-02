Не менее 14 человек погибли при взрыве автомобиля в Сирии

По меньшей мере 14 человек погибли и 28 пострадали при взрыве заминированной машины на северо-западе Сирии . Об этом сообщило РИА «Новости».

Инцидент произошел в сирийском городе Аазаз рядом со штаб-квартирой сектора уголовной безопасности.

Отмечается, что место происшествие достаточно многолюдно. Количество жертв может увеличиться.

Ранее сообщалось, что 2 июня в сирийском городе Ракка десять человек также погибли во время взрыва заминированного авто.

Кроме того, в этот день Израиль снова нанес ракетный удар по территории страны. При обстреле предместий Кунейтры к югу от Дамаска были убиты трое военнослужащих армии Сирии. Семеро человек был ранены.