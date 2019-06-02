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В США заявили, что отдельные части Boeing 737 МАХ были изготовлены некорректно 

ТАСС + ещё 9 1 час назад
Фото: Reuters
Отдельные части пассажирского лайнера Boeing 737 MAX были произведены неправильно, что потребует их замены в самолетах данного класса. Об этом, как передало в воскресенье агентство Reuters, сообщило Федеральное управление гражданской авиации США.
Указывается, что некоторые самолеты этого типа "могли быть оснащены деталями, которые были изготовлены без соответствия всем требованиям". Управление отметило, что оснащение лайнеров такими деталями "не может стать причиной потери самолета, однако неисправная деталь может привести к повреждению лайнера во время полета".
В данном случае, указало Федеральное управление, речь идет о направляющих планках предкрылков, которых было изготовлено около 150 штук.
10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии, в результате этого погибли 157 человек. Крушение самолета аналогичной модели произошло 29 октября 2018 года в Индонезии, тогда погибли 189 человек. После катастрофы в Эфиопии многие страны, включая Россию, США, государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX.
Компания Boeing выразила уверенность в безопасности самолетов этой серии, однако заявила, что понимает решение регуляторов приостановить полеты.
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Комментарии
Происшествия , Войска , Boeing , ЕС , США
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