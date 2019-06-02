Отец сбежавшей с 25 миллионами кассирши заявил о пропаже семьи, пишут СМИ

Салавате отец кассира, которую подозревают в краже более 20 миллионов рублей из банка, заявил в полицию о пропаже семьи. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Мужчина обратился в полицию на следующий день после исчезновения дочери. В заявлении указано, что женщина, ее супруг и двое детей ушли из дома утром 27 мая, после чего не выходили на связь.