Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отец сбежавшей с 25 миллионами кассирши заявил о пропаже семьи, пишут СМИ 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
В Салавате отец кассира, которую подозревают в краже более 20 миллионов рублей из банка, заявил в полицию о пропаже семьи. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Мужчина обратился в полицию на следующий день после исчезновения дочери. В заявлении указано, что женщина, ее супруг и двое детей ушли из дома утром 27 мая, после чего не выходили на связь.
Во вторник в пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка. По данным источников, она работала старшим кассиром, вместе с ней исчезла и ее семья. Пропавшей женщине на вид около 35 лет, ее рост примерно 160 сантиметров, она плотного телосложения, лицо круглое, нос прямой, волосы светло-русые до плеч. Полиция просит жителей региона, обладающих информацией о ее местонахождении, сообщить об этом следствию.
Последние новости
«Судьба мира решится в ближайшие годы». Далай-лама о надеждах на Россию Поиграл и умер: популярное увлечение вошло в список заболеваний Волочковой отказали в трате госсредств
Комментарии34
Происшествия , МВД , Салават
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Общий враг: почему РФ и Китай не торопятся объединяться против США111
«Один на один с Россией». США поставили ЕС ультиматум304
В Средиземном море пропала яхта миллионера15
«Творится жесть»: смерть и паника на шоу в городе Коломойского106
«Китовую тюрьму» превратили в шоу
Видео
03:25
«Акелло промахнулся»: Собчак пристыдила Бузову
02:37
«От братвы лагеря»»: пир в колонии вызвал скандал
Происшествия Криминал
00:31
Дело Вороненкова: Максакова назвала заказчика
Происшествия Криминал
00:04
Китай испытал ядерную ракету нового поколения
Наука и техника Азия
00:12
ЧП на ВДНХ: загорелся один из павильонов
Новости Москвы Пожары
02:41
Проиграли бой за Донбасс
В мире Статьи
00:18
Самолет встал на нос при посадке на пляже
Происшествия
00:22
Опубликовано видео удара Израиля по Сирии
Армия Ближний Восток
03:21
Медведев упрекнул Украину
Политика Конфликты
00:30
«Пришлось отколошматить»: Воробьев о драке с Куценко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение