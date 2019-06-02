Раскрыты подробности романа главы района с убитой любовницей

СМИ узнали подробности взаимоотношений главы Раменского района с убитой Евгенией Исаенковой, сотрудницей Общественной палаты.

Следствие считает, что подозреваемый глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков опасался, что любовница станет причиной разрыва с супругой. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, Андрей Кулаков и Евгения Исаенкова имели связь в течение 10 лет. Роман был тайным, поскольку оба состояли в браке и имели детей. Кулаков активно помогал любовнице в карьерном росте. Последнее время она работала в Общественной палате Раменского района.

Пара часто ссорилась из-за того, что Кулаков не хотел уходить из семьи. Несколько лет назад Исаенкова рассказала супруге Кулакова, что он ей изменяет. Тогда чиновник смог сохранить семью, пообещав бросить любовницу. Он сдержал слово, но спустя некоторое время роман возобновился. Они встречались по два-три раза в неделю на съемной квартире. Женщина стала требовать, чтобы чиновник бросил жену и ушел к ней. Это стало последней каплей.

Евгения Исаенкова исчезла ночью 2 мая. На следующий день тело обнаружили в ее автомобиле. Следствие считает, что женщину задушил Кулаков. Проверка на полиграфе подтвердила его вину. В свою очередь чиновник не признает вину и говорит об алиби: он находился дома с семьей.