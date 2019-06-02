Раскрыты подробности отношений экс-главы Раменского района с убитой любовницей

Задержанный по подозрению в убийстве любовницы экс-глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков опасался, что его роман может привести к окончательному разводу с супругой. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, около десяти лет назад между чиновником и Евгенией Исаенковой, которая в то время занималась общественной деятельностью, начался служебный роман. Оба скрывали отношения, поскольку были в браке и имели детей. После начала романа Кулаков стал активно помогать любовнице в построении карьеры. В ведомстве чиновника Исаенкова была помощником и занималась спортивным направлением, а также связями с общественностью.

Пара часто ссорилась из-за того, что Кулаков не хотел уходить из семьи. В итоге в 2014 году между любовниками произошел серьезный скандал, после которого Исаенкова решила рассказать супруге Кулакова, что он ей изменяет. Тогда чиновнику с большим трудом удалось сохранить семью в обмен на обещание навсегда расстаться с любовницей.

Позже Кулаков бросил Исаенкову, однако спустя некоторое время между ними снова начался роман. Пара даже арендовала квартиру, где они встречались по два-три раза в неделю. В последнее время, как сообщают источники «Росбалта», женщина стала чаще требовать, чтобы чиновник бросил жену и ушел к ней. Супруга начала подозревать мужа в измене, и Кулаков стал опасаться, что в этот раз семью спасти не удастся.

31 мая Кулакова задержали по подозрению в убийстве Евгении Исаенковой, которая работала в Общественной палате Раменского района. Она пропала в ночь на 2 мая, на следующий день тело обнаружили в ее автомобиле. По предварительным данным, женщина была задушена, в салоне Mercedes остались ДНК-следы главы района. По одной из версий, чиновник решил расправиться с любовницей после того, как об их отношениях узнала супруга.

Позже стало известно, что проверка на полиграфе подтвердила вину Кулакова. По предварительным данным, женщина была задушена руками и предметом из ткани — колготками или платком. Чиновник утверждает, что на момент расправы имеет алиби — он был дома с семьей. Однако источники «Росбалта» сообщили, что алиби у него есть до 23:00, потом члены его семьи легли спать.

29 мая Кулаков досрочно сложил полномочия главы района.