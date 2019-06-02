Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыты подробности отношений экс-главы Раменского района с убитой любовницей 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: соцсети
Задержанный по подозрению в убийстве любовницы экс-глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков опасался, что его роман может привести к окончательному разводу с супругой. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным издания, около десяти лет назад между чиновником и Евгенией Исаенковой, которая в то время занималась общественной деятельностью, начался служебный роман. Оба скрывали отношения, поскольку были в браке и имели детей. После начала романа Кулаков стал активно помогать любовнице в построении карьеры. В ведомстве чиновника Исаенкова была помощником и занималась спортивным направлением, а также связями с общественностью.
«У нас секс был, но кто ее убил, я не знаю»: глава Раменского о задушенной любовнице
Пара часто ссорилась из-за того, что Кулаков не хотел уходить из семьи. В итоге в 2014 году между любовниками произошел серьезный скандал, после которого Исаенкова решила рассказать супруге Кулакова, что он ей изменяет. Тогда чиновнику с большим трудом удалось сохранить семью в обмен на обещание навсегда расстаться с любовницей.
Позже Кулаков бросил Исаенкову, однако спустя некоторое время между ними снова начался роман. Пара даже арендовала квартиру, где они встречались по два-три раза в неделю. В последнее время, как сообщают источники «Росбалта», женщина стала чаще требовать, чтобы чиновник бросил жену и ушел к ней. Супруга начала подозревать мужа в измене, и Кулаков стал опасаться, что в этот раз семью спасти не удастся.
31 мая Кулакова задержали по подозрению в убийстве Евгении Исаенковой, которая работала в Общественной палате Раменского района. Она пропала в ночь на 2 мая, на следующий день тело обнаружили в ее автомобиле. По предварительным данным, женщина была задушена, в салоне Mercedes остались ДНК-следы главы района. По одной из версий, чиновник решил расправиться с любовницей после того, как об их отношениях узнала супруга.
Позже стало известно, что проверка на полиграфе подтвердила вину Кулакова. По предварительным данным, женщина была задушена руками и предметом из ткани — колготками или платком. Чиновник утверждает, что на момент расправы имеет алиби — он был дома с семьей. Однако источники «Росбалта» сообщили, что алиби у него есть до 23:00, потом члены его семьи легли спать.
29 мая Кулаков досрочно сложил полномочия главы района.
Последние новости
Россия отреагировала на угрозу отстранения от Олимпиады-2020 Названо необходимое для долгой жизни время отдыха Впервые опубликован советский оригинал пакта Молотова — Риббентропа
Комментарии2
Происшествия , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Просто безобразие. Руководство колонии уволят за банкет41
«Творится жесть»: смерть и паника на шоу в городе Коломойского22
В МИД отреагировали на снос памятника Жукову480
Столкновение лайнера с теплоходом попало на видео4
Дело Вороненкова: Максакова назвала заказчика94
Видео
03:25
«Акелло промахнулся»: Собчак пристыдила Бузову
02:37
«От братвы лагеря»»: пир в колонии вызвал скандал
Происшествия Криминал
00:31
Дело Вороненкова: Максакова назвала заказчика
Происшествия Криминал
00:04
Китай испытал ядерную ракету нового поколения
Наука и техника Азия
00:12
ЧП на ВДНХ: загорелся один из павильонов
Новости Москвы Пожары
02:41
Проиграли бой за Донбасс
В мире Статьи
00:18
Самолет встал на нос при посадке на пляже
Происшествия
00:22
Опубликовано видео удара Израиля по Сирии
Армия Ближний Восток
03:21
Медведев упрекнул Украину
Политика Конфликты
00:30
«Пришлось отколошматить»: Воробьев о драке с Куценко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение