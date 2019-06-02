«Творится жесть»: смерть и паника на украинском рок-фестивале

В результате грозы, которая началась во время рок-фестиваля KOZAK в Днепропетровской области, обвалилась крыша сцены: погиб один из работников, две женщины получили переломы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело с пометкой «Несчастный случай».

Украинский музыкант Дмитрий Шуров сообщил в своем инстаграме о несчастном случае на фестивале KOZAK в Днепропетровской области, где из-за сильного урагана обрушилась крыша сцены.

«Могут быть пострадавшие. Больше информации на данный момент не имею, кроме того, что несколько тысяч человек пытаются покинуть фестиваль под стеной дождя, и творится хаос, падают деревья», — написал он.

Шуров также пожелал всем посетителям фестиваля остаться живыми и здоровыми.

Заместитель начальника отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Ольга Кузнецова рассказала подробности о произошедшем в эфире телеканала «112 Украина ».

«Нам известно, что в результате обрыва крыши пострадали три человека, один мужчина 1971 года рождения погиб. Две женщины получили травмы в виде переломов», — заявила она.

От городских властей малой родины олигарха Игоря Коломойского Днепропетровска пока официальных заявлений относительно несчастного не поступало.

Кузнецова отметила, что погибший мужчина входил в команду монтажа сцены. В ГУ ГСЧС по области подтвердили смерть мужчины 1971 года рождения, а также сообщили о госпитализации женщины 1967 года рождения с переломом ноги и мужчины 1978 года рождения с переломом ступни, передает УНН.

По словам спасателей, сильные порывы ветра, достигающие 25 м/с, гроза и ливень на территории фестиваля стали причиной подтопления некоторых участков и сделали невозможным выезд автомобилей. Мощные порывы ветра снесли батут и нанесли повреждения палаткам и сцене.

По факту смерти мужчины было открыто уголовное производство в соответствии с ч. 1 ст. 115 с пометкой «Несчастный случай». Ожидается, что сотрудники правоохранительных органов проведут все необходимые действия по выявлению деталей произошедшего в ходе досудебного расследования.

Организаторы фестиваля, который должен был длиться два дня, приняли решение отменить все мероприятия, запланированные ранее на 2 июня.

В июле 2018 года также сообщалось о смертельном несчастном случае из-за непогоды на одном из фестивалей на юго-востоке Украины. Во время фестиваля красок на площадке бывшего кинотеатра «Русь» в городе Харцызске на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики организаторам пришлось убрать звуковую аппаратуру из-за мощного ливня, который сопровождали гром и молнии.

Многие из зрителей побежали домой, некоторые попытались спрятаться от стихии под козырьком кинотеатра и елками, стоявшими поблизости. Одна из молний ударила в дерево, под которым находилась семья из трех человек.

Спасатели МЧС и врач местной поликлиники констатировали мгновенную смерть матери и шестилетней девочки, отец получил ожоги 70% процентов кожных покровов и был экстренно реанимирован. Он умер через восемь дней после несчастного случая.

«Пациента доставили в крайне тяжелом состоянии — он так и не пришел в себя. Мы боролись за его жизнь до последнего. Все это время рядом с ним в реанимации находилась его сестра», — рассказал сайту kp.ru руководитель Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии Эмиль Фисталь.

Под деревом, в которое попала молния, находились и другие посетители фестиваля. Они стояли чуть дальше от ствола ели, и им удалось уцелеть.

«Я стоял еще с двумя людьми под этой самой елкой. Нас тоже немного зацепило. Нас оглушило, и ток немного прошел по рукам. Нам повезло, что мы стояли возле дерева, а те люди стояли именно под деревом. Самое страшное, что мы могли оказаться на месте тех людей. Голова до сих пор немного болит — после удара молнии», — поделился воспоминаниями в соцсетях один из тех, кто был под деревом вместе с погибшей семьей.

Аналогичные происшествия происходили и в России. В 2016 году в Балахнинском районе Нижегородской области из-за удара молнии на фестивале электронной музыки Alfa Future People один человек погиб и двое пострадали.

«По предварительным данным, в результате попадания молнии один мужчина погиб, пострадали две женщины. Одна из них доставлена в НИИТО, вторая — в 39-ю больницу Нижнего Новгорода», — рассказали «Интерфаксу» представители регионального ГУ МЧС.

Организаторы сообщили о том, что молния попала в мужчину, когда тот пересекал открытый участок поля.

«Вероятность попадания молнии в человека, находящегося в чистом поле, никак не связана с тем, находится он на месте массового мероприятии или нет. Тем боле, что поле, где проводился фестиваль, было на момент трагедии уже практически безлюдным», — подчеркнули они, передает «НТА-Приволжье».

Прибывшим на место медикам, которые дежурили на фестивале, не удалось спасти жизнь мужчины.