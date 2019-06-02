Начальника орловской колонии уволят после скандала с пасхальным банкетом заключённых

«Меры дисциплинарного характера к руководству колонии будут приняты. Руководитель, его заместитель будут уволены. По поводу того, был ли в курсе данной ситуации, начальник территориального органа, здесь стоит разбираться. Я думаю, оценка будет дана и ему, и взыскание тоже будет вне всякого сомнения. Потому что то, что происходит в колонии, начальник территориального органа ФСИН обязательно должен знать. Иначе выходит, что он или плохо работает, или не умеет работать, поэтому меры будут приняты и к нему. Я лично считаю, что это грубейшее нарушение и безалаберность сотрудников, офицеров этой колонии».

Максименко отметил, что само празднование Пасхи не противоречит правилам колонии. По его словам, ФСИН, наоборот, поощряет стремление верующих заключённых отмечать священные для них даты, однако такие мероприятия должны проходит «под контролем или при участии руководства колонии или тюрьмы».

«В чём конкретно я вижу нарушение: это сьёмка на мобильный телефон или видеокамеру, этот предмет явно запрещённый и он у заключённых быть не должен, с этим уже разбираются. Второе, что это действо происходит безо всякого участия сотрудников колонии. То есть сами по себе заключенные собрались, вышли, нарушают распорядок дня, передают приветы от воров-положенцев, и это проходит мимо офицеров этой колонии, мимо руководства. Бездеятельность сотрудников колонии налицо. Они не контролируют то, что у них происходит — это вопиющее нарушение, просто безобразие».

Замдиректора ФСИН добавил, что сейчас колонию проверяет центральное бюро службы.

«По факту появления этой видеозаписи уже центральным аппаратом ФСИН начата служебная проверка. Ещё вчера сотрудники центрального аппарата выехали в эту колонию, чтобы разбираться в произошедшем, чтобы понять, что там происходило и как, подлинность данных событий. Но у меня лично подлинность событий сомнения не вызывает, однако надо подождать когда закончится эта проверка».

Ранее кадры банкета, который, предположительно, устроил один из заключённых исправительной колонии № 2 города Ливны, опубликовало издание «Орловские новости». По версии местных СМИ, праздник организовал вор в законе Арсен Мкртчян по прозвищу Арсен Ереванский. Сообщается, что банкет был приурочен к празднованию православной Пасхи, которая отмечалась 28 апреля. На кадрах видно, как один из осуждённых выстраивает остальных на плацу и поздравляет с праздником от имени Арсена Ереванского. Он также выкрикивает: «Жизнь ворам», на что ему отвечают: «Вечно». После этого заключённые направляются к столам с едой и напитками.