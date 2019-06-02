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Столкновение лайнера с теплоходом в Венеции попало на видео 

Рамблер 9 минут назад
Фото: Vigili del Fuoco
Видео столкновения круизного лайнера с теплоходом в порту Венеции опубликовали в соцсетях.
Лайнер протаранил теплоход с туристами в Венеции
Инцидент произошел сегодня утром. После столкновения пострадали четыре человека, некоторые пассажиры упали в воду. Генконсульство РФ в Милане заявило, что россиян среди пострадавших нет. Очевидцы зафиксировали, как пассажиры прогулочного теплохода в панике бегут с него.
Эксперты говорят, что у круизного лайнера был неисправен двигатель, о чем сообщил в порт командир судна. Двигатели были заглушены, но корабль шел в режиме тяги, увеличивая скорость. Его пытались остановить два буксира, но безуспешно, сообщает ANSA
Теперь многие в Италии говорят, что большие корабли не должны появляться в венецианской бухте.
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Происшествия , Венеция
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