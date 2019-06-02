Столкновение лайнера с теплоходом в Венеции попало на видео

Видео столкновения круизного лайнера с теплоходом в порту Венеции опубликовали в соцсетях.

Инцидент произошел сегодня утром. После столкновения пострадали четыре человека, некоторые пассажиры упали в воду. Генконсульство РФ в Милане заявило, что россиян среди пострадавших нет. Очевидцы зафиксировали, как пассажиры прогулочного теплохода в панике бегут с него.

Эксперты говорят, что у круизного лайнера был неисправен двигатель, о чем сообщил в порт командир судна. Двигатели были заглушены, но корабль шел в режиме тяги, увеличивая скорость. Его пытались остановить два буксира, но безуспешно, сообщает ANSA

Теперь многие в Италии говорят, что большие корабли не должны появляться в венецианской бухте.