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Столкновение круизного лайнера с теплоходом в Венеции попало на видео 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Vigili del Fuoco
Очевидцы столкновения круизного лайнера с туристическим теплоходом в Венеции поделились в соцсетях видео ЧП.
Лайнер протаранил теплоход с туристами в Венеции
На опубликованных в Instagram и Twitter записях видно, как лайнер въезжает в набережную с одной стороны и задевает теплоход, пришвартовавшийся у берега — с другой.
Инцидент произошел в субботу утром. По предварительным данным, лайнер из-за поломки отнесло к причалу и буксиры не успели добраться до судна.
В результате столкновения пострадали четыре человека, некоторые пассажиры оказались в воде. По данным генконсульства России в Милане, россиян среди пострадавших нет.
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Происшествия , Венеция
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