Столкновение круизного лайнера с теплоходом в Венеции попало на видео

Очевидцы столкновения круизного лайнера с туристическим теплоходом в Венеции поделились в соцсетях видео ЧП.

Stavolta l’hanno combinata grossa. #Venezia #grandinavi pic.twitter.com/GFyHNGX150— LAGGENTE (@SiamolaGente) 2 июня 2019 г. На опубликованных в Instagram и Twitter записях видно, как лайнер въезжает в набережную с одной стороны и задевает теплоход, пришвартовавшийся у берега — с другой.

Инцидент произошел в субботу утром. По предварительным данным, лайнер из-за поломки отнесло к причалу и буксиры не успели добраться до судна.

В результате столкновения пострадали четыре человека, некоторые пассажиры оказались в воде. По данным генконсульства России в Милане, россиян среди пострадавших нет.