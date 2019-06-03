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После сноса памятника Жукову в Харькове возбудили два уголовных дела 

РИА Новости + ещё 1 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
После сноса памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове возбудили два уголовных дела, сообщили в полиции.
Следователи возбудили уголовные дела по статьям "Хулиганство" и "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Ранее представители националистических организаций повалили бюст возле Дворца спорта с помощью троса. Затем националисты стали отбивать буквы с монумента, а также установили на месте бюста флаг Украины.
Во время сноса пострадали три сотрудника правоохранительных органов. Как сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции, рядом с полицейскими распылили слезоточивый газ и они получили химические ожоги.
Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что сваленный с постамента бюст маршала Георгия Жукова будет восстановлен. В свою очередь, глава "Оппозиционной платформы — За жизнь" Вадим Рабинович попросил власти Харькова разрешить восстановить памятник за счет партии.
Он отметил, что со стороны украинских силовиков пока не было никакой реакции.
По его мнению, украинцам надо "объединяться, а не бегать каждому по своим закоулкам, как сегодня это все спланировано и происходит на наших глазах".
С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.
Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона о декоммунизации, и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Украина , Вадим Рабинович , Георгий Жуков , Геннадий Кернес , МВД , Харьков
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