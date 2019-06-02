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Два истребителя ВВС Сингапура были подняты по тревоге 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Два истребителя F-15 ВВС Сингапура были подняты по тревоге для сопровождения пассажирского авиалайнера авиакомпании Scoot после сообщения о заложенной на борту лайнера бомбе.
Об этом написал на своей странице в Facebook министр обороны Сингапура.
По его словам, речь идёт о лайнер, который следовал из филиппинского Себу в Сингапур. Угроза минирования оказалось ложной.
«Вооружённые силы Сингапура воспринимают любую угрозу как реальную и серьезную до полного прояснения ситуации», — отметил глава Минобороны.
Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании Vueling вынужденно приземлился в аэропорту Барселоны из-за сообщения о бомбе на борту лайнера.
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Происшествия , Армия , Министерство обороны , Сингапур
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