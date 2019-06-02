Два истребителя ВВС Сингапура были подняты по тревоге

Два истребителя F-15 ВВС Сингапура были подняты по тревоге для сопровождения пассажирского авиалайнера авиакомпании Scoot после сообщения о заложенной на борту лайнера бомбе.

Об этом написал на своей странице в Facebook министр обороны Сингапура.

По его словам, речь идёт о лайнер, который следовал из филиппинского Себу в Сингапур. Угроза минирования оказалось ложной.

«Вооружённые силы Сингапура воспринимают любую угрозу как реальную и серьезную до полного прояснения ситуации», — отметил глава Минобороны.

Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании Vueling вынужденно приземлился в аэропорту Барселоны из-за сообщения о бомбе на борту лайнера.