«От братвы лагеря»»: пир в колонии проверит прокуратура

Прокуратура Орловской области , а также региональное Управление ФСИН начали проверки видео, на котором показано застолье заключенных в Ливенской исправительной колонии строгого режима в честь Пасхи. Вместе с тем пользователи сети заступились за осужденных, указав, что на столах нет алкоголя и что в целом праздник проходит мирно.

Застольем заключенных в Ливенской исправительной колонии строгого режима заинтересовалась прокуратура Орловской области — ведомство начало проверку пышного празднования Пасхи в пенитенциарном учреждении.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка обеспечения сотрудниками исправительного учреждения режимных требований, соблюдения уголовно-исполнительного законодательства. При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре области.

Видео было опубликовано в сети порталом «Орловские новости». Ролик показывает внутренний двор колонии — под открытым небом накрыты столы и стоят осужденные. Громкий голос поздравляет всех с Пасхой от лица авторитетных лиц.

«Мужики, здорово всем! В общем, от Арсена Ереванского, от братьев наших старших, от положенца Ромы Шамана, от братвы лагеря», — поясняет «диктор».

Далее всех приглашают к столу под громкий возглас «Жизнь ворам!»

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России также начала свою проверку в связи с появлением видеозаписи из орловской колонии, приводит ТАСС сообщение пресс-бюро службы.

«ФСИН России начала проверку по видеозаписи, опубликованной в ряде СМИ.

В УФСИН России по Орловской области выехала комиссия центрального аппарата для выяснения обстоятельств произошедшего. Также в учреждении уже работает комиссия регионального УФСИН», — сообщили в пресс-бюро службы.

«Все материалы проверки будут направлены в следственные органы для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения», — добавили во ФСИН.

«Ну и что тут криминального? Лимонад ребята с тортиком и фруктами едят. Они что, не люди?», «Как-то больше напрягает, когда чиновники „отдыхают“, спуская миллионы, или их детишки…», «А они не хотят поинтересоваться пиром чиновников и депутатов?» — гласят комментарии пользователей.

Наряду с этим местные СМИ сообщают, что в колонии при попустительстве администрации некоторые заключенные устанавливают свои порядки. Вследствие чего 27 мая был избит один из заключенных, которого пришлось госпитализировать. В УФСИН заявили, что конфликт произошел сугубо на бытовой почве.

В начале нынешнего года скандал на федеральном уровне вызвали фото и видеоматериалы из исправительной колонии №3 Амурской области о роскошной жизни Вячеслава Цеповяза , осужденного по делу «банды Цапков» на 20 лет заключения.

Ролик выложил 13 февраля пользователь YouTube Сергей Перин.

На записи виден двор пасеки, огороженный от двухэтажных корпусов колонии забором. Во дворе — грядки, ульи и зона отдыха с беседкой, где заключенный ужинает, пьет чай и играет в нарды.

В тех же «угодьях» находится жилой вагончик с оборудованной кухней и спальней. Интерьер вагончика был показан в первом видео, выложенном ранее — в январе.

Оба ролика сопровождаются закадровыми комментариями, предположительно, самого Цеповяза, однако осужденный не показывается в кадре, передает ФАН.

«Обратите внимание на масштаб угодий. Отдельно от колонии, внутри колонии, с отдельной калиткой. Хорошая усадьба — пасека, огород, беседка. Отдельно здание для отдыха на двух человек, душ. Это в Амурской области в ИК-3», — рассказал Перин.

В конце прошлого года также было опубликовано видео, на котором Цеповяз с другими заключенными сидит в просторной комнате с мягкой мебелью и работающим телевизором. Голос за кадром говорит, что в комнате «сделали ремонт, чтобы дышалось легче». На столе видны крабы, шашлык и другие яства.

В ролике Цеповяз стоит возле розетки и держит в руках заряжающийся телефон. Оттуда он по просьбе оператора «машет ручкой». Некоторые СМИ заявили, что на видео представлена тюремная камера Цеповяза. Однако представитель ФСИН опровергли эту информацию: на записи запечатлена комната психологической разгрузки в колонии.

«Мои коллеги проверили условия содержания Цеповяза. В итоге 8 ноября по материалам прокурорской проверки и постановления, вынесенного в порядке 37 статьи УПК РФ, Следственный комитет России по Амурской области возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками ИК-3», — рассказывал тогда официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

По результатам рассмотрения представлений прокуратуры три сотрудника ИК-3 привлечены к дисциплинарной ответственности, передает НСН.