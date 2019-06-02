Провокации и отстранение директора: подробности ЧП в Дзержинске

В результате взрыва в цехе завода по производству тротила завода «Кристалл» в городе Дзержинск Нижегородской области пострадали 89 человек. Среди них 44 сотрудника завода и 45 горожан. Все пострадавшие получат по 150 тыс. руб. При ЧП было повреждено остекление в квартирах почти 200 близлежащих домов.

Пострадавшие при взрыве в цехе завода по производству тротила завода «Кристалл» в городе Дзержинск Нижегородской области получат по 150 тыс. руб, сообщил глава региона Глеб Никитин по итогам дневной работы оперативного штаба по вопросу ликвидации последствий происшествия.

«Мы выделим необходимые средства на устранение последствий чрезвычайной ситуации. Кроме того, необходимо поддержать тех, кто в настоящее время находится в больнице. Жители, которые были госпитализированы, получат материальную помощь из областного бюджета в размере 100 тыс. рублей, из бюджета Дзержинска — еще по 50 тыс.», — сообщил губернатор.

По его словам, правительство региона будет координировать работу по восстановлению объектов и возмещению ущерба со стороны работодателя пострадавшим сотрудникам завода.

«Сейчас определяемся с размером ущерба в первую очередь по объектам социального значения и жилого фонда. Пока сложно назвать конкретную сумму», — отметил глава Дзержинска Иван Носков, добавив, что точный объем средств, необходимый для устранения последствий ЧП, будет известен в ближайшие дни.

В результате нескольких взрывов в цехе оборонного завода «Кристалл» днем 1 июня начался пожар, который разрушил три складских и два производственных здания. Максимальная площадь возгорания составляла 1,2 тыс. кв. метров — 800 на территории предприятия, и еще 400 — в лесном массиве.

Вечером пожар был ликвидирован — в его тушении были задействованы около 400 спасателей и более 50 единиц техники. В связи с ЧП в Дзержинске, а также в соседних поселках Пыра, Желнино и Лесной Кордон был введен режим ЧС.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона РИА «Новости», в результате взрыва на предприятии пострадали 89 человек. Среди них 44 сотрудника завода и 45 горожан.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов». В Дзержинск были направлены криминалисты центрального аппарата СКР для расследования причин произошедшего.

На заводе отмечают, что его гендиректор был отстранен накануне в связи с проблемами с промышленной безопасностью, которые были зафиксированы в апреле.

Тем временем группа психологов МЧС продолжает оказывать помощь пострадавшим. По данным городской администрации, при ЧП было повреждено остекление в квартирах почти 200 близлежащих домов, в их числе — около 70 детских садов и 31 школа.

«На месте происшествия организована работа психологов МЧС России из них от Центра экстренной психологической помощи 6 человек (4 человека ЦЭПП, 2 психолога Главного управления)», — говорится в сообщении администрации области.

Никитин заверил, что экология не понесла сильного урона от происшествия, хотя в соцсетях местных жители пишут о сильно загрязненном воздухе.

«Очень важно было вовремя донести информацию, что нет угрозы химического заражения, распространения возгорания или детонации боеприпасов на других производственных объектах. Такая информация оперативно доводилась, и это, в том числе, привело к снижению панических настроений», — сказал нижегородский губернатор.

По его словам, слухи о катастрофическом ухудшении экологической ситуации распространяют провокаторы.

«Речь здесь идет не об эмоциональной оценке, на которую каждый имеет право, а именно о ненадлежащей информации, которая вбрасывается целенаправленно, чтобы посеять панику среди населения», — отметил глава региона.

Стоит отметить, что генеральный директор завода был отстранен от работы накануне ЧП — 31 мая — из-за постоянного нарушения норм безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

«Буквально накануне ЧП отстранен от работы генеральный директор — за систематические нарушения в ГосНИИ «Кристалл» норм промышленной безопасности», — рассказали на заводе.

Как уточнили в пресс-службе, такое решение было принято по итогам работы комиссии, которая расследовала инцидент на заводе, произошедший в апреле текущего года, передает ФАН.

«Руководство меняется, но, понятно, что оно ни организационно, ни просто физически не могло успеть изменить ситуацию», — добавили представители предприятия.

Депутат Госдумы от Нижегородской области Владимир Блоцкий признался, что следит за ситуацией в своем регионе из Москвы, но уже запланировал поездку на предприятие в Дзержинске, передает НСН.

«Конечно, мониторю ситуацию. Есть уполномоченные службы, но и я сам запланировал поездку в Нижегородскую область в связи с ЧП. Ориентировочно в понедельник-вторник поеду. Исходя из обстановки, думаю встретиться с руководством предприятия, пострадавшими, сотрудниками. Все, что от нас зависит, сделаем максимально, в том числе организуем помощь пострадавшим», — заявил парламентарий.

Однако как конкретно он намерен помочь пострадавшим, депутат ответить не смог.