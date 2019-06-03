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Стали известны подробности драки с участием бывшего спецназовца 

Lenta.ru 25 минут назад
Фото: Telegram-канал «WarGonzo»
Пострадавший в драке с участием бывшего бойца спецназа Никиты Белянкина Александр Орлов рассказал о произошедшем Telegram-каналу «Readovka».
По словам Орлова, он плохо помнит хронологию событий, однако выразил уверенность, что зачинщиками драки были выходцы с Кавказа. Кроме того, по его мнению, сотрудники паба, рядом с которым произошла драка, знали нападавших. Также стало известно, что у Белянкина был травматический пистолет с двумя магазинами.
Отмечается, что нападавшие до сих пор не найдены. Однако Daily Storm со ссылкой на источник в полпредстве Северо-Кавказского федерального округа сообщает, что главы республик региона в курсе произошедшего и взяли ситуацию на особый контроль, а нападавшие уже разыскиваются.
Ранее сообщалось, что бывший ефрейтор ГРУ Никита Белянкин погиб от удара ножом в сердце в драке против десяти выходцев с Кавказа в Подмосковье 1 июня. Он увидел, как десять человек избивали двоих мужчин и решил заступиться за них.
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Происшествия , Александр Орлов , ГРУ
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