Стали известны подробности драки с участием бывшего спецназовца

Пострадавший в драке с участием бывшего бойца спецназа Никиты Белянкина Александр Орлов рассказал о произошедшем Telegram-каналу «Readovka».

По словам Орлова, он плохо помнит хронологию событий, однако выразил уверенность, что зачинщиками драки были выходцы с Кавказа. Кроме того, по его мнению, сотрудники паба, рядом с которым произошла драка, знали нападавших. Также стало известно, что у Белянкина был травматический пистолет с двумя магазинами.

Отмечается, что нападавшие до сих пор не найдены. Однако Daily Storm со ссылкой на источник в полпредстве Северо-Кавказского федерального округа сообщает, что главы республик региона в курсе произошедшего и взяли ситуацию на особый контроль, а нападавшие уже разыскиваются.