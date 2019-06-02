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В Венеции круизный лайнер столкнулся с туристическим теплоходом 

Российская Газета + ещё 12 29 минут назад
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»
В венецианском канале Джудекка круизный лайнер MSC Opera столкнулся с прогулочным теплоходом. В результате аварии пострадали пять человек.
Инцидент произошел в воскресенье утром, когда круизный лайнер направлялся Венецию. Неожиданно судно, на борту которого находились 130 человек, вышло из-под контроля и стало дрейфовать в сторону причала, где находился теплоход. В результате столкновения многие пассажиры оказались в воде. Пострадавших пятеро: один пассажир лайнера и четверо пассажиров теплохода.
По предварительной версии, столкновение могло произойти из-за блэкаута на лайнере, либо по причине неисправности мотора или одного из тросов.
В настоящий момент власти Венеции освободили акваторию Сан Марко и канал Джудекка для того, чтобы командование венецианского порта смогло в оперативном порядке провести эвакуацию пассажиров теплохода. На место прибыли полиция, спасатели и пожарная служба.
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