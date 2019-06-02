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На украинском фестивале ураган убил человека 

Lenta.ru + ещё 17 3 часа назад
Фото: страница Kozak FEST в Facebook
На украинском этно-рок-фестивале Kozak FEST погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГСЧС в Днепропетровской области.
Отмечается, что во время мероприятия начался ураган. Из-за сильного ветра, грозы и шквального дождя произошло обрушение крыши сцены, что и привело к гибели одного из гостей фестиваля. Кроме того, одна посетительница получила перелом ноги, а другой гость — перелом ступни. Всего спасатели вытащили 53 легковых автомобиля и помогли 135 людям. Видео инцидента было опубликовано на YouTube.
Ранее исполнитель Pianoбой написал в своем Instagram-аккаунте пост, в котором рассказал, что «многие тысячи людей пытаются покинуть фестиваль под стеной дождя, творится хаос, падают деревья». После этого организаторы фестиваля отменили все мероприятия, запланированные на 2 июня. Информация об этом появилась на Facebook-странице Kozak FEST.
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