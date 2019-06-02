Селевый поток сошел в городе Янчунь китайской южной провинции Гуандун в воскресенье, в результате погибли 2 человека, ещё четверо пропали без вести, говорится в сообщении местных властей.
Селевый поток сошел в воскресенье около 2.30 по местному времени (21.30 мск субботы), погреб под собой трехэтажное здание, в котором располагалось временное жилье.
Прибывшие на место инцидента спасатели и пожарные к настоящему моменту обнаружили только два тела, поисковая операция продолжается.
Сель вызвали продолжающиеся несколько дней ливневые дожди.