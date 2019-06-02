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В Китае два человека погибли при сходе селя 

РИА Новости + ещё 1 39 минут назад
Фото: Reuters
Селевый поток сошел в городе Янчунь китайской южной провинции Гуандун в воскресенье, в результате погибли 2 человека, ещё четверо пропали без вести, говорится в сообщении местных властей.
Селевый поток сошел в воскресенье около 2.30 по местному времени (21.30 мск субботы), погреб под собой трехэтажное здание, в котором располагалось временное жилье.
Прибывшие на место инцидента спасатели и пожарные к настоящему моменту обнаружили только два тела, поисковая операция продолжается.
Сель вызвали продолжающиеся несколько дней ливневые дожди.
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Происшествия , Азия , Китай
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