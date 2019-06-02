В Нижнем Тагиле маленький мальчик убил девочку смесителем

В Нижнем Тагиле умерла девочка, на голову которой упал смеситель. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Происшествие случилось на Ленинградском проспекте. Девочка, родившаяся в 2011 году, получила черепно-мозговую травму, когда ей в голову угодил металлический смеситель. По предварительным данным, его выбросил с верхнего этажа мальчик 2013 года рождения. Спасти девочку врачам не удалось.

Сейчас следователи проводят проверку, они обещают «установить все обстоятельства случившегося, а также причины и условия, способствовавшие трагедии».

Местные СМИ утверждают, что во время трагедии с восьмилетней девочкой была бабушка, они гуляли с подругами. По некоторым данным, она каталась на велосипеде. Смеситель прилетел ей в голову с девятого этажа.

«ФедералПресс» напоминает, что осенью прошлого года в Нижнем Тагиле нашли тело 12-летнего мальчика. Тогда следователи также проводили проверку.