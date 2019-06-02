«В квартире все перевернулось»: страшные взрывы в Дзержинске

85 человек получили ранения в результате взрывов на оборонном заводе «Кристалл» в Дзержинске — 16 из них находятся в тяжелом состоянии. В почти в 200 домах ударной волной были выбиты стекла, в городе и нескольких близлежащих поселках был объявлен режим ЧС. Пожар, который последовал после взрыва, разрушил три складских и два производственных здания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В результате нескольких взрывов в цехе оборонного завода «Кристалл» в Дзержинске начался пожар, который разрушил три складских и два производственных здания.

Площадь возгорания достигла 1,2 тыс. кв. метров — 800 на территории «Кристалла» и еще 400 в лесном массиве. Пожар к настоящему моменту ликвидирован — в его тушении были задействованы около 400 спасателей и более 50 единиц техники. В связи с ЧП в Дзержинске, а также в соседних поселках Пыра, Желнино и Лесной Кордон был введен режим ЧС.

Как сообщили «Газете.Ru» в Минздраве РФ, в результате взрыва на предприятии пострадали 85 человек. Среди них 39 сотрудников завода и 46 горожан.

«По состоянию на 22:15 на стационарном лечении состоит 16 человек, из них 1 пациентка в тяжелом состоянии, близком к среднему, 15 — средней степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана 69 пациентам», — уточнили в ведомстве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов». В Дзержинск были направлены криминалисты центрального аппарата СКР для расследования причин произошедшего. На заводе отмечают, что его гендиректор был отстранен накануне в связи с проблемами с промышленной безопасностью, которые были зафиксированы в апреле.

Тем временем группа психологов МЧС оказывает помощь пострадавшим в результате взрывов. По данным городской администрации, при ЧП было повреждено остекление в квартирах почти 200 близлежащих домов. «В 11:50 произошел первый взрыв. Я сидел дома в своей комнате на стуле, и меня откинуло. В квартире все перевернулось.

Потом я вышел на балкон, начал снимать, и произошел второй взрыв волной нешуточной. Мой балкон тряхнуло», — рассказал телеканалу «Звезда» местный житель Никита Тумаков.

Как сообщили «Газете.Ru» очевидцы ЧП, после взрывов в Дзержинске началась паника — многие местные жители поспешили уехать к друзьям и родственникам в соседние села или в Нижний Новгород. Ударная волна выбила стекла окон не только в расположенных близко к заводу домах, но и в соседних районах города, уточняют свидетели.

«В Дзержинске, а также поселках Пыра, Желнино, Кордон Лесной введен режим ЧС. Это позволяет оперативно привлекать средства и силы для ликвидации последствий взрыва на ГосНИИ «Кристалл», — сообщил мэр города Иван Носков.

Он подчеркнул, что оперативные группы объезжают всю территорию Дзержинска и оценивают ущерб от ЧП.

«Уже проведены переговоры с Борским стекольным заводом. Из Нижнего Новгорода направляется ремонтная бригада, которая позволит оперативно восстановить все разрушения. Пострадавшие в основном посечены стеклами, всем им оказана помощь», — пояснил градоначальник.

Носков также заверил, что химической угрозы заражения в городе нет — так же как и угрозы повторных взрывов. По его словам, радиационный фон находится в норме. В региональном управлении Роспотребнадзора исследовали пробы воздуха в районе жилых кварталов Дзержинска — выяснилось, что концентрация загрязняющих веществ находится на отметке ниже предельно допустимых значений.

Это уже второй за год инцидент на заводе по производству взрывчатки. В апреле в одном из цехов также прогремел взрыв — в итоге одноэтажное кирпичное здание обрушилось.

Позже произошло возгорание травы на площадки 150 кв. метров. По словам представителя экстренных служб Нижегородской области, причиной взрыва могли стать нарушения правил безопасности.

Еще одно ЧП на «Кристалле» случилось 31 августа 2018 года. Тогда в ходе подготовки к уничтожению противотанковых мин на предприятии прогремел взрыв. В результате погибли шесть человек — пять на месте и еще один, сотрудник завода, скончался спустя 18 дней в больнице, куда он был доставлен с ожогами 80% поверхности тела.

«Из Минобороны поступили противотанковые фугасные мины. Мы занимались их ликвидацией. Мины приходят к нам в разрушенных ящиках, мы перекладываем аккуратно и отправляем на площадку для уничтожения. Сегодня должен был быть последний день этой операции, которую мы проводили длительное время», — пояснил РИА «Новости» исполняющий обязанности директора предприятия Михаил Лебедев. Он подчеркнул, что взрыв случился вследствие «какой-то нештатной ситуации».

Государственный научно-исследовательский институт «Кристалл» был основан в 1950-х годах. Он создает взрывчатые вещества и составы, а также фокусируется на безопасных технологиях их производства, осуществлении испытаний, транспортировки и утилизации. С 2011 году предприятие начало работать под управлением госкорпорации «Ростехнологии»

Завод располагается в Дзержинске — городе, расположенном в 34 км от Нижнего Новгорода на берегу Оки. Его основали в 1861 году как рабочий поселок, а статус города Дзержинск получил лишь в конце 1920-х годов. На данный момент в нем проживают порядка 260 тыс. человек.