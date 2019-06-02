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В Кабуле бомба взорвалась возле автобуса
РИА Новости
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ещё 1
28 минут назад
Фото: © AP Photo / Rahmat Gul
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Взрывное устройство взорвалось возле проезжавшего мимо автобуса в западной части столицы Афганистана Кабула, передает агентство Синьхуа со ссылкой на очевидца.
Других подробностей пока не сообщается.
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