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В Кабуле бомба взорвалась возле автобуса 

РИА Новости + ещё 1 28 минут назад
Фото: © AP Photo / Rahmat Gul
Взрывное устройство взорвалось возле проезжавшего мимо автобуса в западной части столицы Афганистана Кабула, передает агентство Синьхуа со ссылкой на очевидца.
Других подробностей пока не сообщается.
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Происшествия , Синьхуа , Кабул
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