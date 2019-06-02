В Кабуле бомба взорвалась возле автобуса

Взрывное устройство взорвалось возле проезжавшего мимо автобуса в западной части столицы Афганистана Кабула, передает агентство Синьхуа со ссылкой на очевидца.

Других подробностей пока не сообщается.