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На кандидата в президенты США совершено нападение 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Неизвестный мужчина набросился на кандидата в президенты США, сенатора от Калифорнии Камалу Харрис во время ее выступления на форуме MoveOn's Big Ideas, сообщает CBS News.
Мужчина выбежал на сцену и выхватил у Харрис микрофон, закричав, что ему нужно внимание, чтобы озвучить действительно хорошую идею.
Во время инцидента Харрис высказывалась о студенческих кредитах.
Мужчину пытались выдворить со сцены охранники, и даже муж Камалы.
После этого политик продолжила выступление. Протестующий был идентифицирован как Эйдан Кук из организации по защите прав животных, которая выпустила пресс-релиз вскоре после инцидента.
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Происшествия , США , Эйдан Кук , CBS
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