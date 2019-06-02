На кандидата в президенты США совершено нападение

Неизвестный мужчина набросился на кандидата в президенты США , сенатора от Калифорнии Камалу Харрис во время ее выступления на форуме MoveOn's Big Ideas, сообщает CBS News.

Мужчина выбежал на сцену и выхватил у Харрис микрофон, закричав, что ему нужно внимание, чтобы озвучить действительно хорошую идею.

Во время инцидента Харрис высказывалась о студенческих кредитах.

Мужчину пытались выдворить со сцены охранники, и даже муж Камалы.