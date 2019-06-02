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Паника и давка: крыша сцены обрушилась на музыкальном фестивале на Украине 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Instagram
Ураганный ветер снес крышу сцены во время крупного музыкального фестиваля. Очевидцы сообщают о возможных пострадавших.
На Украине, во время крупного этно-рок фестиваля, который проходит в Днепропетровщине, прямо во время выступления сорвало крышу. Из-за ураганного ветра и дождя конструкция обвалилась.
Кадры с места ЧП очевидцы публикуют в Сети.
Как заявил в соцсетях один из выступавших на мероприятии музыкантов Дмитрий Шуров, в результате инцидента могут быть пострадавшие.
«Творится хаос, падают деревья», — рассказал очевидец.
Тысячи людей пытаются выбраться с места проведения концерта, однако паника, сильная давка и погодные условия не дают многим покинуть фестиваль.
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