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Самолет встал на нос при посадке на пляже в Нью‐Джерси. Видео 

360tv.ru + ещё 1 2 часа назад
Небольшой одномоторный самолет совершил аварийную посадку в субботу, 1 июня, на пляже в Оушен-Сити, штат Нью-Джерси. Об этом сообщил телеканал CBS News.
Инцидент произошел после 8:30 по местному времени (15:30 по Москве).
На кадрах, опубликованный в Сети, видно, что самолет Cessna 182 еще не успевает полностью оторваться от земли, как заваливается на левый бок и встает на нос. В итоге лайнер возвращается в исходное положение без происшествий.
В местной полиции сообщили, что единственным человеком на борту самолета был пилот. Он не пострадал. Пляж был относительно пустым в момент происшествия, поэтому других пострадавших в инциденте нет.
Отмечается, что получивший незначительные повреждения самолет уберут с пляжа, как только Федеральная авиационная администрация (FAA) разберется с произошедшим. Расследование инцидента продолжается.
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Происшествия , Видео , CBS
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