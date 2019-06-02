Самолет встал на нос при посадке на пляже в Нью‐Джерси. Видео

Небольшой одномоторный самолет совершил аварийную посадку в субботу, 1 июня, на пляже в Оушен-Сити, штат Нью-Джерси. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Инцидент произошел после 8:30 по местному времени (15:30 по Москве ).

На кадрах, опубликованный в Сети, видно, что самолет Cessna 182 еще не успевает полностью оторваться от земли, как заваливается на левый бок и встает на нос. В итоге лайнер возвращается в исходное положение без происшествий.

В местной полиции сообщили, что единственным человеком на борту самолета был пилот. Он не пострадал. Пляж был относительно пустым в момент происшествия, поэтому других пострадавших в инциденте нет.

Отмечается, что получивший незначительные повреждения самолет уберут с пляжа, как только Федеральная авиационная администрация (FAA) разберется с произошедшим. Расследование инцидента продолжается.