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Три человека попытались переплыть Москву-реку 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В первый день лета три человека попытались переплыть Москву-реку в разных местах, сообщает РИА "Новости".
Всех троих пришлось вытаскивать спасателям.
Первого пострадавшего медикам пришлось вылавливать у Пречистенской набережной, мужчина оказался пьян.
Второй мужчина, также в состоянии опьянения, решил искупаться в районе причала "Крымский мост", где чуть не погиб из-за оживленного судоходства. Его заметил и вытащил заместитель начальника станции. Мужчина признался, что пробовал переплыть реку на спор с друзьями.
Третий человек нырнул в реку в Северо-Западном округе, причем пытался скрыться от спасателей вплавь, но также был пойман и передан медикам.
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