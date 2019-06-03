На Украине полицейским, которые из огнестрельного оружия ранили 5-летнего ребенка, смягчили категорию преступления. Об этом сообщает УНИАН.
По данным агентства, патрульные в состоянии алкогольного опьянения ранили ребенка из огнестрельного оружия.
Как отмечается, ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован.
При этом изначально украинское ГБР классифицировало инцидент как умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
Однако, полицейские решили смягчить категорию преступления на подозрение в "неосторожном тяжком телесном повреждении".
Ранее сообщалось, что выстреливших в голову 5-летнему мальчику полицейских задержали.