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Выстреливших в голову 5-летнему мальчику полицейских решили пожалеть 

Газета.Ru + ещё 7 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
На Украине полицейским, которые из огнестрельного оружия ранили 5-летнего ребенка, смягчили категорию преступления. Об этом сообщает УНИАН.
По данным агентства, патрульные в состоянии алкогольного опьянения ранили ребенка из огнестрельного оружия.
Как отмечается, ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован.
При этом изначально украинское ГБР классифицировало инцидент как умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
Однако, полицейские решили смягчить категорию преступления на подозрение в "неосторожном тяжком телесном повреждении".
Ранее сообщалось, что выстреливших в голову 5-летнему мальчику полицейских задержали.
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