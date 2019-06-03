Выстреливших в голову 5-летнему мальчику полицейских решили пожалеть

На Украине полицейским, которые из огнестрельного оружия ранили 5-летнего ребенка, смягчили категорию преступления. Об этом сообщает УНИАН.

По данным агентства, патрульные в состоянии алкогольного опьянения ранили ребенка из огнестрельного оружия.

Как отмечается, ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован.

При этом изначально украинское ГБР классифицировало инцидент как умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

Однако, полицейские решили смягчить категорию преступления на подозрение в "неосторожном тяжком телесном повреждении".

Ранее сообщалось, что выстреливших в голову 5-летнему мальчику полицейских задержали.