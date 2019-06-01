«Секс был, но кто убил, не знаю»: Признание главы Раменского

«У нас секс был, но кто ее убил, я не знаю»: глава Раменского о задушенной любовнице

Глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков на допросе признасля в сексуальнх отношениях с убитой Евгении Исаенковой, передает сайт kp.ru. «Мы вместе работали с Евгенией Исаенковой, у нас были любовные отношения и секс. Но последний раз я видел ее 29 апреля. Кто ее убил, я не знаю, — заявил Кулаков. Ранее суд Москвы принял решение об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве Евгении Исаенковой. По данным СК, Кулаков мог убить любовницу из-за «личных неприязненных отношений» в ночь на 2 мая в салоне автомобиля.