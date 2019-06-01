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Взрывы в Дзержинске произошли на следующий день после увольнения гендиректора завода 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: ТАСС
Гендиректор завода «Кристалл» в Дзержинске был уволен накануне произошедших взрывов, передает РИА «Новости».
Уточняется, что он был уволен 31 мая за неоднократное нарушение норм безопасности.
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После взрыва в апреле на предприятии работала комиссия, по итогам которой его отстранили от работы.
Ранее число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось почти до 80.
1 июня на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошла серия взрывов в цехе по производству тротила. В городе после взрывов на заводе ввели режим ЧС.
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