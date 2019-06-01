Апрельский инцидент: Директор взорвавшегося в Дзержинске завода был уволен накануне ЧП

У взорвавшегося завода «Кристалл» не было руководителя. Действующий был отстранен от работы накануне ЧП, 31 мая.

Поводом для отставки стал апрельский инцидент на предприятии. Гендиректора сняли за систематическое нарушений правил промышленной безопасности, сообщает РИА Новости

Представители завода рассказали, что гендиректора отстранили после того, как на «Кристалле» поработала спецкомиссия. Она расследовала и анализировала инцидент, произошедший на заводе в апреле этого года.

Тогда в цехе по производству взрывчатки прогремел взрыв, полностью разрушивший одноэтажное кирпичное здание и приведший к пожару. Обошлось без пострадавших и погибших.

Сегодня на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошла серия взрывов в цехе по производству тротила. В городе ввели режим ЧС. К вечеру число пострадавших выросло до 80 человек.

ГосНИИ «Кристалл» — предприятие оборонки, занимается созданием взрывчатых веществ.