Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Апрельский инцидент: Директор взорвавшегося в Дзержинске завода был уволен накануне ЧП 

Рамблер 9 минут назад
Фото: ТАСС
У взорвавшегося завода «Кристалл» не было руководителя. Действующий был отстранен от работы накануне ЧП, 31 мая.
В Дзержинске прогремел взрыв
Поводом для отставки стал апрельский инцидент на предприятии. Гендиректора сняли за систематическое нарушений правил промышленной безопасности, сообщает РИА Новости
Представители завода рассказали, что гендиректора отстранили после того, как на «Кристалле» поработала спецкомиссия. Она расследовала и анализировала инцидент, произошедший на заводе в апреле этого года.
Тогда в цехе по производству взрывчатки прогремел взрыв, полностью разрушивший одноэтажное кирпичное здание и приведший к пожару. Обошлось без пострадавших и погибших.
Сегодня на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошла серия взрывов в цехе по производству тротила. В городе ввели режим ЧС. К вечеру число пострадавших выросло до 80 человек.
ГосНИИ «Кристалл» — предприятие оборонки, занимается созданием взрывчатых веществ.
Комментарии27
Происшествия , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбитый Боинг МН17: Нидерланды потребовали объяснений217
Безумие и страсть: как чиновник убил любовницу
«Ради детей»: Зеленский отменил решение Порошенко2
Стало известно о судьбе выигранного дочерью Алсу миллиона58
Убил любовницу: СК принял решение по главе Раменского38
Видео
00:57
Обычных пожарных отозвали с места взрыва в Дзержинске
Происшествия
04:17
В ГД отреагировали на приглашение Зеленского в Вашингтон
Политика
00:42
«Выпил воду с червяком»: Российского чиновника довели
Общество
00:57
Место взрыва в Дзержинске сняли с воздуха
Происшествия
04:37
Зеленского позвали в Вашингтон
В мире Украина
00:57
Названо число пострадавших от взрывов в Дзержинске
Происшествия
00:59
Военнослужащим ВСУ назначили новые премии
В мире
01:27
Названа причина взрывов на заводе в Дзержинске
Происшествия
00:09
В Дзержинске прогремел взрыв
Происшествия
01:53
В Симферополе открыли памятник Чижику-Пыжику
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение