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Украинская полиция объяснила выстрел сотрудника ребенку в голову 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Главк нацполиции Украины в Киевской области объяснил, почему полицейский выстрелил в пятилетнего ребенка.
На сайте главка сообщается, что сотрудник правоохранительных органов «находясь вне службы, на соседнем дворе „пристреливал“ ружье», и «случайно один выстрел попал во двор, где в это время гулял ребенок».
Напомним, Государственное бюро расследований Украины сообщало, что двое полицейских из города Переяслав-Хмельницкий в Киевской области подозреваются в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений пятилетнему мальчику.
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