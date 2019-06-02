Украинская полиция объяснила выстрел сотрудника ребенку в голову

Главк нацполиции Украины в Киевской области объяснил, почему полицейский выстрелил в пятилетнего ребенка.

На сайте главка сообщается, что сотрудник правоохранительных органов «находясь вне службы, на соседнем дворе „пристреливал“ ружье», и «случайно один выстрел попал во двор, где в это время гулял ребенок».

Напомним, Государственное бюро расследований Украины сообщало, что двое полицейских из города Переяслав-Хмельницкий в Киевской области подозреваются в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений пятилетнему мальчику.