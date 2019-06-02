Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Арестован украинский капитан затонувшего в Будапеште судна 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Reuters
Центральный окружной суд арестовал капитана судна, которое столкнулось с прогулочным катером на Дунае, сообщает местное издание Bors Online.
Капитаном оказался 64-летний гражданин из Одессы, его имя Юрий, фамилия не сообщается.
Также сообщается, что капитан судна Viking Sygin может быть освобожден под залог в 15 млн форинтов (более 45 тыс. евро).
30 мая прогулочное туристическое судно затонуло в Дунае после столкновения с катером. На борту находилось 35 человек: 33 туриста и два члена экипажа.
В настоящий момент известно о семи погибших. Пропавшими без вести числятся 19 человек.
Газета.Ru: последние новости
Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура Три человека попытались переплыть Москву-реку Задержана оставившая двух детей в хостеле мать
Происшествия , Будапешт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбитый Боинг МН17: Нидерланды потребовали объяснений891
Не долетел до Парижа: как погиб Airbus A33021
Мать убитого журналиста Бузины обратилась к Зеленскому117
Мира в Донбассе не ждать: что сказали в Раде81
«Жизнь ворам!»: Вор в законе устроил в колонии банкет96
Видео
00:50
«Секс был, но кто убил, не знаю»: Признание главы Раменского
Происшествия
04:37
«Ради детей»: Зеленский отменил решение Порошенко
Украина В мире
00:59
В Дзержинске на заводе «Кристалл» произошёл взрыв
Другое
00:57
Обычных пожарных отозвали с места взрыва в Дзержинске
Происшествия
05:24
В войне с С-400 США несут огромные потери
Оружие Ближний Восток
04:17
В ГД отреагировали на приглашение Зеленского в Вашингтон
Политика
00:42
«Выпил воду с червяком»: Российского чиновника довели
Общество
00:57
Место взрыва в Дзержинске сняли с воздуха
Происшествия
04:37
Зеленского позвали в Вашингтон
В мире Украина
00:57
Названо число пострадавших от взрывов в Дзержинске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение