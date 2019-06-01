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В Дзержинске после взрывов на заводе объявили режим ЧС 

ТАСС 1 час назад
Фото: https://www.instagram.com/p/ByKqiZXopcv/
В пресс-службе правительства Нижегородской области сообщили, что этот режим также распространяется на поселки Желнино, Пыра и кордон Лесной.
Власти Дзержинска Нижегородской области объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в городе после взрывов на ГосНИИ "Кристалл", сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.
"Подписан", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, подписан ли документ о введении в городе режима ЧС.
Как уточнили в пресс-службе, режим ЧС распространяется также на поселки Пыра, Желнино, кордон Лесной. "Это позволяет оперативно привлекать средства и силы для ликвидации последствий взрыва", — отметил собеседник.
ТАСС: последние новости
Источник: площадь пожара на заводе в Дзержинске увеличилась Источник: два человека пострадали при взрывах на заводе Дзержинске В Дзержинске произошли два взрыва
Происшествия , ИТАР-ТАСС , Желнино , Нижегородская Область
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