В пресс-службе правительства Нижегородской области сообщили, что этот режим также распространяется на поселки Желнино, Пыра и кордон Лесной.
Власти Дзержинска Нижегородской области объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в городе после взрывов на ГосНИИ "Кристалл", сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.
"Подписан", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, подписан ли документ о введении в городе режима ЧС.
Как уточнили в пресс-службе, режим ЧС распространяется также на поселки Пыра, Желнино, кордон Лесной. "Это позволяет оперативно привлекать средства и силы для ликвидации последствий взрыва", — отметил собеседник.