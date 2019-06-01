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Место взрыва в Дзержинске сняли с воздуха 

Вести.Ru 29 минут назад
В Сети опубликованы кадры с места ЧП в Дзержинске, сделанные с коптера, подлетевшего к территории ГосНИИ "Кристалл", где в субботу, 1 июня, прогремела серия взрывов.
Известно, что инцидент произошел в цехе по производству взрывчатки. За первым, самым мощным взрывом, последовала серия вторичных детонаций, одну из которых запечатлели на видео местные жители.
Как сообщает ТАСС, в результате инцидента пострадали как минимум 19 человек, по предварительной информации обошлось без погибших.
После взрыва на предприятии возник пожар, площадь которого составляет около 100 квадратных метров, в настоящее время его тушат сотрудники МЧС.
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Происшествия , Видео , МЧС
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