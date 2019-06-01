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Обычных пожарных отозвали с места взрыва в Дзержинске 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
Ко взорвавшемуся заводу в Дзержинске стягивают спецсредства МЧС, обычных спасателей не допускают из-за высокой степени опасности, сообщают блогеры.
Названа причина взрывов на заводе в Дзержинске
На место ЧП стягиваются спецсредства МЧС, обычных спасателей не допускают из-за высокой степени опасности, сообщает телеграм-канал Life Shot.
Сообщается также, что при взрывах пострадали 15 человек, сохраняется угроза еще одного взрыва.
Тем временем в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщают, что «в результате взрыва разрушено административное здание», передает ТАСС.
«Пожар на площади 100 кв. метров, повышенный третий ранг вызова. Вся работа организована», — добавил источник.
Напомним, в субботу в Дзержинске Нижегородской области на заводе «Кристалл» произошли три мощных взрыва в цехе по производству тротила, в результате чего было повреждено здание.
В Сети появилось видео, снятое после серии взрывов.
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Происшествия , Видео , МЧС , ИТАР-ТАСС
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