Обычных пожарных отозвали с места взрыва в Дзержинске

Ко взорвавшемуся заводу в Дзержинске стягивают спецсредства МЧС , обычных спасателей не допускают из-за высокой степени опасности, сообщают блогеры.

На место ЧП стягиваются спецсредства МЧС, обычных спасателей не допускают из-за высокой степени опасности, сообщает телеграм-канал Life Shot.

Сообщается также, что при взрывах пострадали 15 человек, сохраняется угроза еще одного взрыва.

Тем временем в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщают, что «в результате взрыва разрушено административное здание», передает ТАСС.

«Пожар на площади 100 кв. метров, повышенный третий ранг вызова. Вся работа организована», — добавил источник.

Напомним, в субботу в Дзержинске Нижегородской области на заводе «Кристалл» произошли три мощных взрыва в цехе по производству тротила, в результате чего было повреждено здание.

В Сети появилось видео, снятое после серии взрывов.