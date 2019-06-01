Министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что более 286 млн рублей компенсаций было выплачено родственникам погибших и пострадавшим в авиакатастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
«На сегодняшний день выплачено уже более 286,6 миллиона рублей. Из них более 73,2 миллиона выплатили страховые компании, более 213,4 миллиона рублей заплатила компания «Аэрофлот», — приводит РИА Новости слова Дитриха.
Он отметил, что выплаты продолжаются.
При крушении самолёта Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве 5 мая погибли более 40 человек.
Ранее сообщалось о завершении расшифровки бортовых самописцев лайнера.