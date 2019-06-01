Более 286 млн руб компенсаций выплачено по катастрофе SSJ

При крушении самолёта Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве 5 мая погибли более 40 человек.

Он отметил, что выплаты продолжаются.

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