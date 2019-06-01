Два человека пропали без вести после ЧП в Дзержинске

«У нас есть понимание, что двое пропали без вести и 16 пострадали от осколков этого взрыва», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что взрывной волной выбило стекла в районе трех километров от места взрыва, затронуты заводские территории, край города.

По его словам, в настоящее время ситуация находится под контролем.