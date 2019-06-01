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Два человека пропали без вести после ЧП в Дзержинске 

RT на русском + ещё 35 1 час назад
Фото: Группа «Типичный Дзержинск» vk.com
Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что два человека после взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске.
«У нас есть понимание, что двое пропали без вести и 16 пострадали от осколков этого взрыва», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что взрывной волной выбило стекла в районе трех километров от места взрыва, затронуты заводские территории, край города.
По его словам, в настоящее время ситуация находится под контролем.
Ранее в региональном Минздраве сообщали, что в результате взрыва в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области от осколочных ранений пострадали 19 человек.
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Происшествия , Дмитрий Краснов , Минздрав РФ , РИА Новости , Нижегородская Область
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