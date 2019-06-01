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Названа причина взрывов на заводе в Дзержинске 

Рамблер + ещё 4 28 минут назад
Специалисты объяснили, что взорвалось в Дзержинске. Взрыв произошел в цехе НИИ «Кристалл», где делали тротил, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах технадзора.
В Дзержинске произошли два взрыва
Собеседник пояснил, что причиной ЧП стало нарушение технологического процесса в производственном цехе. Уточняется также, что в пострадавшем цехе производили и хранили фугасные авиабомбы.
В пресс-службе региональных властей подтвердили что, взрыв произошел в ГосНИИ «Кристалл». На место выехали замгубернатора Дмитрий Краснов и руководитель управления МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков.
Между тем, телеграм-каналы сообщают о четырех пострадавших от взрыва в Дзержинске. Они получили колото-резаные ранения и находятся сейчас в больнице.
Отметим, что ни чиновники, ни спасатели Нижегородской области не информировали общественность о ЧП и его возможных последствиях на своих официальных сайтах в первые часы после взрывов. Кроме того, дзержинцы отмечают, что система оповещения о ЧП заработала в городе не сразу.
«В центре города заработала, наконец-то, система оповещения», — сообщили в паблике «Типичный Дзержинск».
Ранее видео и фото взрыва и его последствий появились в соцсетях. Огромный клуб дыма над Дзержинском, выбитые окна в домах и магазинах. Люди сообщали, что в городе нет связи и отключено электричество.
В Дзержинске расположены крупные химические производства, выпускаются также взрывчатые вещества для нужд оборонпрома
Комментарии33
Происшествия , Видео , Дмитрий Краснов , МЧС , Интерфакс
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