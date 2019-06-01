Названа причина взрывов на заводе в Дзержинске

Специалисты объяснили, что взорвалось в Дзержинске. Взрыв произошел в цехе НИИ «Кристалл», где делали тротил, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах технадзора.

Собеседник пояснил, что причиной ЧП стало нарушение технологического процесса в производственном цехе. Уточняется также, что в пострадавшем цехе производили и хранили фугасные авиабомбы.

В пресс-службе региональных властей подтвердили что, взрыв произошел в ГосНИИ «Кристалл». На место выехали замгубернатора Дмитрий Краснов и руководитель управления МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков.

Между тем, телеграм-каналы сообщают о четырех пострадавших от взрыва в Дзержинске. Они получили колото-резаные ранения и находятся сейчас в больнице.

Отметим, что ни чиновники, ни спасатели Нижегородской области не информировали общественность о ЧП и его возможных последствиях на своих официальных сайтах в первые часы после взрывов. Кроме того, дзержинцы отмечают, что система оповещения о ЧП заработала в городе не сразу.

«В центре города заработала, наконец-то, система оповещения», — сообщили в паблике «Типичный Дзержинск».

Ранее видео и фото взрыва и его последствий появились в соцсетях. Огромный клуб дыма над Дзержинском, выбитые окна в домах и магазинах. Люди сообщали, что в городе нет связи и отключено электричество.

В Дзержинске расположены крупные химические производства, выпускаются также взрывчатые вещества для нужд оборонпрома