Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Проверка на полиграфе подтвердила виновность бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова в убийстве знакомой.

«Его виновность подтверждается, в том числе проверкой на полиграфе. Кроме того, на теле погибшей найдены биологические и потожировые следы Кулакова», — приводит ТАСС слова представителя регионального главка Следственного комитета Евгении Кирюшиной.

По предварительным данным, женщина была задушена.

По данным следствия, в ночь на 2 мая в салоне автомобиля Кулаков убил свою знакомую.

Ранее сообщалось следователи задержали главу Раменского района Московской области по подозрению в убийстве женщины.

Кирюшина заявляла, что Кулаков, подозреваемый в убийстве женщины, не признаёт вину.

31 мая стало известно, что Кулаков 29 мая досрочно сложил полномочия главы района.