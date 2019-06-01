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Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве 

RT на русском 44 минуты назад
Фото: mosreg.ru
Проверка на полиграфе подтвердила виновность бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова в убийстве знакомой.
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«Его виновность подтверждается, в том числе проверкой на полиграфе. Кроме того, на теле погибшей найдены биологические и потожировые следы Кулакова», — приводит ТАСС слова представителя регионального главка Следственного комитета Евгении Кирюшиной.
По предварительным данным, женщина была задушена.
По данным следствия, в ночь на 2 мая в салоне автомобиля Кулаков убил свою знакомую.
Ранее сообщалось следователи задержали главу Раменского района Московской области по подозрению в убийстве женщины.
Кирюшина заявляла, что Кулаков, подозреваемый в убийстве женщины, не признаёт вину.
31 мая стало известно, что Кулаков 29 мая досрочно сложил полномочия главы района.
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Происшествия , Криминал , Андрей Кулаков , СКР , ИТАР-ТАСС , Московская область
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