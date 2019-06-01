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Громкое убийство в Раменском: что показал полиграф 

Рамблер 10 минут назад
Фото: mosreg.ru
В СКР заявили, что полиграф подтвердил вину экс-главы Раменского района в убийстве члена Общественного совета.
Сильные чувства: подробности убийства в Раменском
Вина Андрея Кулакова в убийстве замглавы Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой подтверждается проверкой на полиграфе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя подмосковного управления СКР Евгению Кирюшину.
«Виновность подтверждается, в том числе проверкой на полиграфе», — заявила Кирюшина. Она добавила, что на теле погибшей нашли биологические и потожировые следы Кулакова.
Следствие считает, что женщину могли задушить руками, колготками или платком. Точно орудие убийства пока не установлено.
Экс-глава Раменского района не признал вину, заявив на допросе, что последний раз видел Исаенкову 29 апреля.
Обвинение Кулакову пока не предъявлено. Сегодня следователь будет ходатайствовать об аресте.
Следствие считает, что Кулаков в ночь на 2 мая, находясь в салоне автомобиля, убил свою 39-летнюю знакомую Исаенкову, «к которой испытывал личные неприязненные отношения».
Источники СМИ сообщили, что тело женщины обнаружили 4 мая.
Кулаков и Исаенкова состояли в близких отношениях.
Ранее подозреваемый досрочно сложил полномочия главы района.
Комментарии5
Происшествия , Криминал , Андрей Кулаков , СКР , Раменское
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