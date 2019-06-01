Громкое убийство в Раменском: что показал полиграф

СКР заявили, что полиграф подтвердил вину экс-главы Раменского района в убийстве члена Общественного совета.

Вина Андрея Кулакова в убийстве замглавы Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой подтверждается проверкой на полиграфе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя подмосковного управления СКР Евгению Кирюшину.

«Виновность подтверждается, в том числе проверкой на полиграфе», — заявила Кирюшина. Она добавила, что на теле погибшей нашли биологические и потожировые следы Кулакова.

Следствие считает, что женщину могли задушить руками, колготками или платком. Точно орудие убийства пока не установлено.

Экс-глава Раменского района не признал вину, заявив на допросе, что последний раз видел Исаенкову 29 апреля.

Обвинение Кулакову пока не предъявлено. Сегодня следователь будет ходатайствовать об аресте.

Следствие считает , что Кулаков в ночь на 2 мая, находясь в салоне автомобиля, убил свою 39-летнюю знакомую Исаенкову, «к которой испытывал личные неприязненные отношения».

Источники СМИ сообщили, что тело женщины обнаружили 4 мая.

Кулаков и Исаенкова состояли в близких отношениях.

Ранее подозреваемый досрочно сложил полномочия главы района.