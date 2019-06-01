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«Плачу за все!»: полуголый мужчина разгромил продуктовый в Татарстане 

ТК «Звезда» 1 час назад
По неподтвержденным данным, мужчина хотел «отлежаться» в камере заключения, поэтому совершил дебош.
В Набережных Челнах полураздетый мужчина с криком разгромил продуктовый магазин. Соответствующее видео опубликовано в социальной сети.
На кадрах видно, как мужчина средних лет с голым торсом крушит витрины и потолок массивной панелью, крича при этом, что он «за все заплатит». Также он просит человека, которого нет в видео, «бежать, не оглядываясь».
По неподтвержденным данным, мужчина хотел «отлежаться» в камере заключения, поэтому совершил дебош. Однако сотрудники МВД его разочаровали — за такое правонарушение полагается только штраф.
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Происшествия , Видео , МВД , Республика Татарстан
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