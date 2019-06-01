Бомжующую шведскую писательницу нашли на вокзале в Москве

Рядом с Киевским вокзалом в Москве обнаружили бомжующую шведскую гражданку Мию Йохансон. Об этом сообщает телеканал "360".

Как отмечается, Йохансон живет под деревом. По словам самой женщины, она родом из Швеции и является писательницей. Во время путешествия по Франции , ее ограбили, забрав у нее все сбережения. Однако женщина решила продолжить свое путешествие.

На настоящий момент Йохансон пересекла всю Европу, побывала на Украине, а в феврале 2019 года приехала в Россию. Перед тем, как посетить Москву, она побывала на Байкале и в Петербурге.

По данным журналистов, женщина действительно является писательницей: в 2012 году был опубликован ее роман "Незаконченная дискуссия о Боге. Дневник путешественника по времени".

Они также решили помочь женщине, разместив ее в хостеле, однако та отказалась и решила спать на улице.

Ранее сообщалось, что в Москве бомжи ограбили мужчину при помощи невидимого пистолета.