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Бомжующую шведскую писательницу нашли на вокзале в Москве 

Газета.Ru + ещё 8 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Рядом с Киевским вокзалом в Москве обнаружили бомжующую шведскую гражданку Мию Йохансон. Об этом сообщает телеканал "360".
Как отмечается, Йохансон живет под деревом. По словам самой женщины, она родом из Швеции и является писательницей. Во время путешествия по Франции, ее ограбили, забрав у нее все сбережения. Однако женщина решила продолжить свое путешествие.
На настоящий момент Йохансон пересекла всю Европу, побывала на Украине, а в феврале 2019 года приехала в Россию. Перед тем, как посетить Москву, она побывала на Байкале и в Петербурге.
По данным журналистов, женщина действительно является писательницей: в 2012 году был опубликован ее роман "Незаконченная дискуссия о Боге. Дневник путешественника по времени".
Они также решили помочь женщине, разместив ее в хостеле, однако та отказалась и решила спать на улице.
Ранее сообщалось, что в Москве бомжи ограбили мужчину при помощи невидимого пистолета.
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Комментарии2
Происшествия , Мигранты , Москва , Франция , Швеция
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