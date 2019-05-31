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В московском метро на путь упал пассажир 

Национальная Служба Новостей + ещё 5 55 минут назад
Фото: nsn.fm
Интервалы движения на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро увеличены из-за падения пассажира, сообщает Агентство «Москва».
Сотрудники метрополитена предпринимают меры для введения движения на серой ветке в график.
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Происшествия , АГН "Москва"
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