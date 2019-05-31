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«Отрицает вину»: Задержанный подмосковный чиновник отказался от обвинений 

Рамблер 6 минут назад
Фото: РИА Новости
Задержанный за убийство глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков не признает свою вину.
Подмосковный чиновник задержан за убийство предполагаемой любовницы
Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на представителя СУ СК по Московской области.
«Кулаков отрицает вину», — заявили в СК.
Ранее сообщалось, что глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков задержан по подозрению в убийстве заместителя главы общественной палаты района Евгении Исаенковой. Тело 39-летней Исаенковой было найдено 4 мая в ее автомобиле, припаркованном в лесополосе.
По предварительной информации, женщина была задушена. Сообщается, что Кулаков и Исаенкова состояли в близких отношениях.
В пятницу днем Кулаков досрочно покинул должность главы Раменского района. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
Происшествия , Андрей Кулаков , Московская область
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