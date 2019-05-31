«Отрицает вину»: Задержанный подмосковный чиновник отказался от обвинений

Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на представителя СУ СК по Московской области.

«Кулаков отрицает вину», — заявили в СК.

Ранее сообщалось, что глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков задержан по подозрению в убийстве заместителя главы общественной палаты района Евгении Исаенковой. Тело 39-летней Исаенковой было найдено 4 мая в ее автомобиле, припаркованном в лесополосе.

По предварительной информации, женщина была задушена. Сообщается, что Кулаков и Исаенкова состояли в близких отношениях.

В пятницу днем Кулаков досрочно покинул должность главы Раменского района. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье «убийство».