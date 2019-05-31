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СК начал проверку по факту гибели зацепера в Москве 

RT на русском 1 час назад
Фото: Следственный комитет Российской Федерации
Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская сообщила о начале проведения проверочных мероприятий в связи с гибелью подростка-зацепера на железной дороге в столице.
По её словам, тело юноши было обнаружено на крыше последнего вагона поезда сообщением Москва — Нара.
«Было обнаружено тело подростка с явными признаками электротравмы… Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — уточнила Марковская.
Ранее председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков в беседе с НСН предложил ввести уголовное наказание для зацеперов.
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