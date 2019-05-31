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В следственном комитете подтвердили задержание Кулакова 

News.ru 2 часа назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Представитель регионального главка Следственного комитета Евгения Кирюшина подтвердила информацию об убийстве заместителя председателя Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой.
Кроме того, она рассказала о задержании предполагаемого убийцы — главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова.
Все подтверждаю — и задержание, и информацию о жертве, — сказала Кирюшина.
Кулакова задержали по подозрению в убийстве 39-летней Елены Исаенковой, которая занимала пост заместителя председателя Общественной палаты Раменского района.
Женщина пропала в ночь с 1 на 2 мая. На следующий день, 3 мая, тело Исаевой обнаружили в её автомобиле Mercedes. Смерть наступила от асфиксии (удушения). По предварительным данным, в автомобиле найдены ДНК-следы главы Раменского. Кулаков прошёл проверку на полиграфе, которая полностью подтвердила его виновность. В настоящий момент ему предъявляют обвинения, писал News.ru.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Андрей Кулаков , СКР , Московская область
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