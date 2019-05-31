Жена знала о связи главы Раменского района с задушенной любовницей

Супруга главы Раменского района Андрея Кулакова знала о его связи с любовницей Евгенией Исаенковой, сообщает РЕН. ТВ.

Отмечается, что супруга чиновника, узнав о связи мужа на стороне, начала оказывать не него давление.

Кулакова заподозрили в расправе после того, как в машине Исаенковой были найдены следы его ДНК. Его вызвали на допрос, и проверка на полиграфе подтвердила его причастность к убийству.

Ранее стало известно, что тело находилось в машине несколько дней. Причиной смерти стало удушение.