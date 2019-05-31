Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на востоке острова Новая Британия в Папуа-Новой Гвинее, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки зафиксированы в 17.50 по времени UTC (20.50 вторника мск). Эпицентр располагался в 112 километрах к северо-востоку от города Копопо. Очаг залегал на глубине 24,4 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Папуа — Новая Гвинея является частью так называемого "тихоокеанского огненного кольца" — мощного тектонического разлома с высокой сейсмической активностью, на который приходится 90% всех землетрясений на Земле.
Последние новости
«Судьба мира решится в ближайшие годы». Далай-лама о надеждах на Россию Поиграл и умер: популярное увлечение вошло в список заболеваний Волочковой отказали в трате госсредств
Происшествия , В мире , Папуа - Новая Гвинея , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина избавится от русских фамилий187
Пока вы не уснули: Трампу нужна помощь Путина40
СБУ — на выход: Зеленский устроил массовые увольнения186
Убил любовницу? Районный глава задержан на рабочем месте21
«Пренебрежительное отношение»: Косово разозлило Россию272
Видео
01:05
Голикова объяснила странный перенос выходных
Общество
00:42
Российский чиновник напоказ выпил воду с червями
Общество
02:06
Журналистов пустили на борт «запасного Пентагона»
Армия В мире
02:40
Скандал на «Евровидении»: Итоги конкурса не пересмотрят
Шоу-бизнес
00:15
Внучка Ротару отпраздновала 18-летие в Лондоне
Шоу-бизнес
01:14
Пока вы спали: Путин назвал способ стать властелином мира
Политика
00:34
Порошенко возглавил новую партию
В мире Украина
06:07
Беглого банкира связали с убийством миллиардера Минеева
Происшествия
01:38
Контрабанда с 60 мешками бивней мамонта попала на видео
Происшествия
01:00
Рада едва не признала Крым частью России
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение