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В Югре произошел разлив нефтепродуктов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Разлив примерно 6 тонн нефтепродуктов произошел в Нижневартовском районе ХМАО при эксплуатации нефтепровода, идет административное расследование, сообщили РИА Новости в региональном управлении Росприроднадзора.
Представитель ведомства уточнил, что Нижневартовское управление магистральных трубопроводов компании "Транснефть-Сибирь" сообщило Росприроднадзору о разливе нефти при эксплуатации нефтепровода "Повх — Покачи — Урьевское", который произошел 22 мая на землях лесного фонда.
"Согласно сообщению, ориентировочное количество пролитых нефтепродуктов составило 5,8 тонны, площадь загрязнения ориентировочно составила 0,14 гектара", — заявили в окружном управлении Росприроднадзора.
По факту несвоевременного сообщения о разливе нефти ведомство возбудило в отношении предприятия дело об административном правонарушении.
"Ведется административное расследование", — подчеркнул представитель управления, добавив, что информация для принятия мер направлена в Службу по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Югры.
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Происшествия , РИА Новости , Ханты-Мансийский автономный округ
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