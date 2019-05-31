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Мемориальная плита упала на ребёнка под Ярославлем 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Девятилетний мальчик получил травмы из-за упавшей на него мемориальной плиты.
Инцидент произошёл на территории мемориала воинам-освободителям в городе Гаврилов-Ям Ярославской области. В результате у ребёнка перелом основания черепа, ушиб головного мозга. Мальчика госпитализировали. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое. Следователи выясняют обстоятельства случившегося, устанавливаются причины.
По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), — сообщили в СУСК по региону.
Ранее News.ru писал о том, что жительница Воронежа находилась внутри лифта, упавшего с восьмого этажа в жилом доме.
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Происшествия , СКР , Гаврилов-Ям , Ярославская Область
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